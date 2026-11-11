PSG : les mots forts de Rémy Cabella sur Matvey Safonov et Lucas Chevalier

Depuis la montée en puissance de Matvey Safonov au Paris Saint-Germain, la situation de Lucas Chevalier s’est compliquée. Recruté pour devenir le numéro un parisien, l’ancien Lillois a finalement perdu sa place de titulaire au profit du gardien russe la saison dernière. Une situation que Rémy Cabella, qui a côtoyé Safonov à Krasnodar, observe avec un regard particulier. Au micro de Canal+, l’ancien Montpelliérain a tenu à saluer les qualités de son ancien coéquipier, tout en ayant une pensée pour son ami Lucas Chevalier, désormais relégué sur le banc.

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« Je l’ai toujours dit qu’il était trop fort. Il avait son style à lui, comme les gardiens de handball dans ses sorties. C’est bizarre parce que j’ai aussi mon ami qui est deuxième gardien au PSG, c’est Lucas (Chevalier). Ça me fait de la peine pour Lucas, mais je suis aussi content pour Mota. Moi, je l’appelle Mota. Quand il a signé au PSG, on s’était parlé. J’étais heureux qu’il vienne en France parce que c’est bizarre de voir un Russe en France, et même à l’étranger. On s’était envoyé quelques messages et on avait joué aux jeux vidéos ensemble aussi, parce que je suis un geek », a expliqué Cabella.