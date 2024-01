L1 : la programmation TV de la 23e journée

La Ligue 1 est repartie de plus belle en 2024. Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le programme de la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, qui se déroulera entre le 23 et le 25 février prochain. Le FC Metz et l’Olympique Lyonnais ouvriront le bal le vendredi à 21 heures sur Prime Video.

Puis, les passionnés de ballon rond pourront se faire plaisir samedi devant Lorient-Nantes (samedi 24 février à 17 heures sur Prime Video). Dimanche, de belles affiches seront au menu. Lens et Monaco croiseront le fer à 13 heures (Prime Video). Puis, on retrouvera le PSG et Rennes à 17h05 (Canal+ Foot). Enfin, l’affiche du dimanche soir opposera l’OM à Montpellier à 20h45 sur Prime Video.

Le programme de la 23e journée de L1 :

Vendredi 23 février 2024 à 21h00 sur Prime Video

FC Metz - Olympique Lyonnais

Samedi 24 février 2024 à 17h00 sur Prime Video

FC Lorient - FC Nantes

Samedi 24 février 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

RC Strasbourg Alsace - Stade Brestois 29

Dimanche 25 février 2024 à 13h00 sur Prime Video

RC Lens - AS Monaco

Dimanche 25 février 2024 à 15h00 sur Prime Video

Havre AC - Stade de Reims

OGC Nice - Clermont Foot 63

Toulouse FC - LOSC Lille

Dimanche 25 février 2024 à 17h05 sur Canal+ Foot

Paris Saint-Germain - Stade Rennais FC

Dimanche 25 février 2024 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille - Montpellier Hérault SC