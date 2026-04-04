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Serie A

OM : le magnifique premier but de Ulisses Garcia avec Sassuolo

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ulisses Garcia @Maxppp
Sassuolo 2-1 Cagliari

Prêté avec oprtion d’achat par l’OM depuis le dernier mercato d’hiver, Ulisses Garcia inscrit son premier but en Serie A, sous le maillot de Sassuolo. Le latéral suisse a parfaitement contrôlé le ballon de la poitrine après un mauvais dégagement dans la surface de réparation. Il a envoyé une frappe sèche et puissante de loin qui s’est logée dans le petit filet, surprenant ainsi Caprile.

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Depuis son arrivée chez les Neroverdi, Ulisses Garcia ne cesse d’impressionner dans le système de Fabio Grosso. Avec 1 but inscrit et 1 passe décisive délivrée, l’ancien joueur des Young Boys connaît de beaux jours en Italie. Pour rappel, il est encore sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2028 malgré une probable option d’achat prochainement levée par Sassuolo.

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