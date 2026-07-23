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Le Real Madrid ne lâche pas Alessandro Bastoni

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Alessandro Bastoni @Maxppp

« Si un jour un club semblait prêt à satisfaire à la fois l’Inter et le joueur, nous pourrions en parler, mais pour l’instant il n’y a aucune négociation ». Tels sont les propos de Tullio Tinti, l’agent d’Alessandro Bastoni, à Sky Sport en Italie. Des paroles qui ne sont pas passées inaperçues à Madrid, où le quotidien AS en dit un peu plus.

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Effectivement, le média précise que le joueur reste une option pour le Real Madrid. Les Merengues ont prévu de recruter un défenseur une fois qu’il y aura un départ - Raul Asencio devrait être poussé vers la porte - et Bastoni plaît beaucoup. José Mourinho est très fan de son profil. Un passage à l’attaque pourrait survenir en fin de mercato…

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