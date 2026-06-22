CdM 2026, Algérie : Luca Zidane consulte un psychologue

Sous pression après le début de Coupe du Monde 2026 compliqué de l’Algérie, battue 3-0 par l’Argentine, Luca Zidane a choisi de s’ouvrir sur sa gestion mentale. Le gardien des Fennecs, également critiqué pour sa prestation lors de cette rencontre, a confié travailler avec un psychologue afin de mieux appréhender les attentes liées à son statut en sélection. Une démarche qu’il juge essentielle dans un contexte où les résultats et les critiques se sont rapidement intensifiés autour du groupe de Vladimir Petkovic, lui-même fragilisé après plusieurs choix forts dès l’entame du tournoi.

La suite après cette publicité

Luca Zidane a notamment déclaré selon The Sun : « j’ai commencé à travailler avec un coach mental, mais jusqu’à présent, je n’en avais jamais parlé. Pour moi, cela a changé ma vie, surtout dans le football, car aujourd’hui, il est tout aussi important d’être mentalement fort que physiquement fort. Dans ma famille, on parle beaucoup de football, mais pas avec mon père. Mon père ne s’immisce pas dans ce que je dois faire. Ma mère, si. Quand je rentre à la maison après un match, ma mère me demande : "pourquoi as-tu fait ça ?" Mon père, très rarement. »