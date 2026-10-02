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Ballon d’Or Ligue 1

Ballon d’Or : Christophe Galtier désigne ses trois favoris

Par Sasha Nahon
1 min.
Christophe Galtier, l'ancien entraineur du PSG @Maxppp

Christophe Galtier aimerait voir le Ballon d’Or 2026 revenir à un joueur du Paris Saint-Germain. Interrogé par Le Parisien, l’ancien entraîneur parisien a cité trois candidats : Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. « Si on regarde les trophées remportés, je citerais Fabián Ruiz. Si on s’attarde sur les matchs, je pense qu’Ousmane Dembélé, même s’il n’a pas beaucoup joué, et Khvicha Kvaratskhelia ont été très performants. Un de ces trois joueurs mériterait de remporter le Ballon d’Or », estime l’actuel entraîneur de Neom.

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Galtier se montre particulièrement impressionné par l’évolution de Fabián Ruiz, qu’il avait contribué à faire venir à Paris en 2022. Après des débuts compliqués physiquement, l’Espagnol est devenu à ses yeux une pièce essentielle du collectif parisien. « S’il y a bien un joueur qui permet au collectif d’être aussi rodé, c’est lui. Il voit tout avant les autres, il compense les déplacements, il sent le football », souligne Galtier, qui assure qu’il serait « content qu’un joueur d’une équipe française » décroche le Ballon d’Or.

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