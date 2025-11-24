Real Madrid : Xabi Alonso a recadré un joueur à Elche

Triste soirée de dimanche pour le Real Madrid, accroché par le promu Elche (2-2). Un nouveau mauvais résultat qui, malgré cette première place en Liga, coûte cher à Xabi Alonso, ciblé par de vives critiques en Espagne. Mais il n’est pas le seul, et après le match, l’entraîneur a d’ailleurs recadré un joueur lui aussi très pris à partie par l’opinion publique madrilène.

Il s’agit de Trent Alexander-Arnold. Comme l’indique Defensa Central, l’entraîneur du Real Madrid l’a recadré après le match. S’il a affirmé être satisfait de son apport offensif, il lui a reproché de ne pas être au point défensivement, et de ne pas jouer avec l’intensité nécessaire. Et l’équipe en pâtirait selon Alonso. L’ancien de Liverpool sait donc ce qu’il doit faire pour satisfaire son coach…