OM : Igor Tudor et Valentin Rongier évoquent la situation de Nuno Tavares

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant de se déplacer à Pierre-Mauroy pour y affronter le LOSC (21h) dans la 36e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor s’est confié sur la situation de son latéral gauche Nuno Tavares, titulaire à une seule reprise sur ses cinq derniers matches de championnat : «chacun décide de son propre destin. Moi je peux aider en tant qu’entraîneur. C’est au joueur de décider où il veut arriver. Celui qui a le plus de talent aura le plus de succès. Plus on a de qualités plus on pourra obtenir de grandes choses.»

Le capitaine marseillais Valentin Rongier avait également pris la parole sur son coéquipier lusitanien, espérant qu’il réussira à sortir de sa baisse de régime pour aider l’OM à terminer au mieux la fin de saiosn pour une possible deuxième place en championnat : «pour moi, c’est le sport. C’est difficile d’être régulier, d’être tout le temps performant. Nuno a un potentiel immense, j’ai rarement vu ça physiquement, mais il est jeune. A nous de l’aider s’il traverse une mauvaise passe, il va vite retrouver le niveau qu’il avait en début de saison. A nous de lui parler, on a confiance en lui.»

À lire

OM : Igor Tudor écarte Payet et Tavares !

Pour ce match LOSC - OM, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but de Jonathan David (cotée à 6,10) pour tenter de remporter 61€.