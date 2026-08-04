Real Madrid : Vinicius Junior a reçu une grosse offre

Hier, Vinicius Jr a fait son grand retour à Valdebebas. Après avoir profité d’un repos bien mérité après une saison longue et harassante ponctuée par la Coupe du Monde 2026, le Brésilien était attendu dans la capitale espagnole. Tout sourire, l’ailier, qui a affiché son nouveau visage après son opération du menton, a passé les tests physiques. Mais en coulisses, le footballeur de 26 ans sait que son avenir se joue plus que jamais. En fin de contrat dans un an, il n’a toujours pas prolongé avec les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu.

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Pourtant, les discussions durent depuis des mois. Mais le Real Madrid comme le joueur campent sur leurs positions. Ce qui fait les affaires d’Arsenal, qui avance ses pions pour tenter de faire le gros coup Vini Jr. Un joueur dont le prix est estimé à 150 M€. Une somme colossale que devrait donc payer le club londonien, où Mikel Arteta voit en lui la recrue offensive idéale. Toutefois, certains médias estiment que sa signature risque de déséquilibrer les Gunners, puisqu’il n’effectue pas vraiment le travail défensif. Qu’importe, Arsenal suit de près son cas.

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Une proposition revue à la hausse

Mais pour le moment, l’international auriverde est toujours à Madrid. Là-bas, son club a fait savoir qu’il doit accepter l’offre de prolongation qu’il a reçue ou bien s’en aller. Si jamais il refuse de prolonger, mais qu’il ne part pas durant le mercato, il pourrait être placé sur le banc. C’est ce qu’a assuré Marca vendredi. Ce mardi, de nouvelles informations sont publiées à son sujet. La COPE explique que Vini Jr revient avec l’ambition de prolonger, lui qui doit rencontrer Florentino Pérez qui veut aussi continuer avec lui. Le ton est différent au Brésil.

ESPN révèle que le Real Madrid a formulé une nouvelle offre de prolongation de contrat à son ailier. Les Madrilènes ont contacté les représentants du joueur après le Mondial pour reprendre les discussions qui étaient au point mort. Selon le média brésilien, les Merengues ont revu leur proposition à la hausse et lui offrent à présent 22 M€ par saison. Actuellement, il perçoit 15 M€ par an. Hier, AS indiquait qu’il souhaitait 20 M€ par an. ESPN parle plutôt de 30 M€ par saison. Le joueur et son entourage souhaitent qu’il signe ce qui sera le plus gros contrat de sa carrière comme il est dans la force de l’âge et un joueur confirmé. Il reste à savoir si cette nouvelle offre fera son effet ou si Vini Jr la refusera, lui qui veut aussi obtenir des primes et avoir la main sur ses droits à l’image. The Athletic précise que le Real Madrid ne cédera pas à ses exigences concernant la prime pour prolonger son contrat, car cela peut donner de mauvaises idées à ses coéquipiers.