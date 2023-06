L’Inter Miami va renforcer ses mesures de sécurité avec l’arrivée de Messi

La suite après cette publicité

À moins d’un mois de l’arrivée de Lionel Messi en Floride, l’Inter Miami entend bien renforcer ses mesures de sécurité. Conscient de l’énorme engouement suscité par la star argentine, Jorge Mas, le propriétaire de la franchise américaine, a confié qu’il était déjà à pied d’œuvre.

«La sécurité sera évidemment renforcée avec l’arrivée de Messi. Les joueurs seront conduits par bus et traverseront un tunnel. Tous ces protocoles de sécurité sont déjà préparés. Et ce ne sera pas seulement pour nos matchs, a confié le propriétaire du club au journal Miami Herald. Ce sera un événement quotidien. C’est quelque chose dont nous avons été témoins et que j’ai trouvé très bien géré lorsqu’il (Messi) était ici, à Miami, avec l’Argentine avant la Coupe du Monde. Nous avons eu l’occasion d’assister à la Messi-mania tous les jours pendant les entraînements. Donc, nous sommes très préparés. Nous nous préparons pour cela.»

