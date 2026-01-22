Ligue 1
PSG : Luis Enrique en dit plus sur le retour d’Achraf Hakimi
Après une triste finale de CAN perdue à domicile face au Sénégal (1-0), Achraf Hakimi va devoir se remettre la tête à l’endroit. Le latéral marocain a effectué son retour en club, et il pourrait déjà participer à la rencontre du PSG face à Auxerre, demain soir. Luis Enrique a évoqué le sujet en conférence de presse ce jeudi.
«Ça dépend de la séance d’entraînement qu’on va faire. Je voudrais parler avec lui car c’est important de savoir de manière individuelle comment il se sent, ce qu’il pense. Il est de retour, dans sa condition normale. Quelques petits problèmes physiques, mais rien d’important. Ça sera ma décision pour demain, après avoir parlé avec lui. »
