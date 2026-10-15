LOSC : Dugarry dézingue Ancelotti !

Le match du LOSC face à Arsenal n’a pas emballé grand monde, c’est le moins que l’on puisse dire… Logiquement battus par des Gunners favoris (3-0), les hommes de Davide Ancelotti n’ont pas proposé grand chose offensivement. Ce qui a eu le don d’exaspérer Christophe Dugarry, qui s’en est pris au coach des Dogues, sur l’antenne de RMC.

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« Quand tu as la chance de faire la Ligue des Champions, tu vois le calendrier, tu dis « on va aller jouer à l’Emirates », tu kiffes, tu es content, joueurs, entraîneur. Et là tu fdais ce mach-là… et l’entraîneur te dit « je n’ai pas de regrets »… Pauvre football, pauvre entraîneur, mais c’est honteux de faire un match comme ça. Ces mecs-là, faut pas leur faire la Ligue des Champions. Viens avec une ambition, viens avec un discours. On t’a pris pour faire un pressing à Toulouse ou à Nice ? C’est pour ça que tu es là ? (…) Tu vas le perdre le match à Arseal mais fais quelque chose sur le terrain ! C’est pas impossible ! », a-t-il lancé, excédé.