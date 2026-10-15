Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

LOSC : Dugarry dézingue Ancelotti !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Davide Ancelotti, le coach du LOSC @Maxppp
Arsenal 3-0 Lille

Le match du LOSC face à Arsenal n’a pas emballé grand monde, c’est le moins que l’on puisse dire… Logiquement battus par des Gunners favoris (3-0), les hommes de Davide Ancelotti n’ont pas proposé grand chose offensivement. Ce qui a eu le don d’exaspérer Christophe Dugarry, qui s’en est pris au coach des Dogues, sur l’antenne de RMC.

La suite après cette publicité

« Quand tu as la chance de faire la Ligue des Champions, tu vois le calendrier, tu dis « on va aller jouer à l’Emirates », tu kiffes, tu es content, joueurs, entraîneur. Et là tu fdais ce mach-là… et l’entraîneur te dit « je n’ai pas de regrets »… Pauvre football, pauvre entraîneur, mais c’est honteux de faire un match comme ça. Ces mecs-là, faut pas leur faire la Ligue des Champions. Viens avec une ambition, viens avec un discours. On t’a pris pour faire un pressing à Toulouse ou à Nice ? C’est pour ça que tu es là ? (…) Tu vas le perdre le match à Arseal mais fais quelque chose sur le terrain ! C’est pas impossible ! », a-t-il lancé, excédé.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Lille
Davide Ancelotti
Christophe Dugarry

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Lille Logo Lille
Davide Ancelotti Davide Ancelotti
Christophe Dugarry Christophe Dugarry
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier