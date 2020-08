Joan Laporta exige la démission de Bartomeu

Josep Maria Bartomeu est dans une situation très compliquée. Ce mardi soir, Lionel Messi a officiellement annoncé à ses dirigeants sa volonté de quitter le FC Barcelone. Après la déroute contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Chmpions (8-2), c'est un nouveau -gros- caillou dans la chaussure du président du Barça. Pour Joan Laporta, Bartomeu doit s'en aller et tout de suite avant les élections de l'année prochaine.

« Bartomeu et son conseil doivent démissionner immédiatement. Ils ont sapé le moral de Messi pour se sauver de la tourmente économique et sportive qu'ils ont créée. S'ils démissionnaient, il y aurait toujours l'espoir que Messi resterait au Barça », peut-on ainsi lire sur le compte twitter de l'ex-président du FC Barcelone entre 2003 et 2010.