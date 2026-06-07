Allemagne : Nagelsmann rassure sur l’état de Musiala et Wirtz

Dans une semaine, l’Allemagne va débuter la Coupe du Monde 2026 avec un premier match contre Curaçao. Une entrée en lice plutôt abordable pour l’équipe de Julian Nagelsmann qui se présentera avec des leaders qui montent en puissance. Après une victoire 2-1 contre les États-Unis en préparation, le sélectionneur a eu un message assez positif sur l’état de ses stars Jamal Musiala et Florian Wirtz.

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«Jamal (Musiala) va de mieux en mieux, Flo (Wirtz) est au sommet de sa forme depuis des semaines déjà même s’il a été blessé ou a connu des problèmes de santé à Liverpool ces dernières semaines. Malgré tout, il a brillamment progressé cette année. Ce sont tous les deux des joueurs extrêmement importants», a-t-il notamment déclaré.