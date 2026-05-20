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Le Barça abandonne la piste Alessandro Bastoni

Par Tom Courel
1 min.
Hansi Flick en conférence de presse @Maxppp

Le dossier est sur le point d’être refermé en Catalogne. Ces derniers mois, le FC Barcelone voulait chiper Alessandro Bastoni à l’Inter Milan (sacré champion d’Italie 2025-26) pour entamer un été mouvementé. Des discussions avaient eu lieu, mais les avancées ne voyaient clairement pas le jour. Et ce mercredi, des sources proches du club blaugrana confirment que le directeur sportif, Deco, et le coach de la formation, Hansi Flick, ont abandonné la piste amenant au défenseur italien de 27 ans. La raison ? Son prix.

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Comme indique SPORT, le club italien voulait que la signature se concrétise pour un prix d’au moins 70 millions d’euros. Une somme que le Barça ne pouvait pas poser sur la table malgré un profil qui correspondait parfaitement au projet catalan : un défenseur central, gaucher, expérimenté et à l’aise à la relance. Dernièrement, c’est sur Gerard Martin que le staff a compté. Et cela va se répéter si aucun renfort ne se présente cet été.

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