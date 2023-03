OM : Alexis Sanchez sur le podium des buteurs de plus de 33 ans

La suite après cette publicité

Il est le (très) bon coup réalisé par Pablo Longoria lors du dernier mercato estival de l’Olympique de Marseille. Alexis Sanchez réalise une saison exceptionnelle avec les Phocéens à 34 ans. Avec 12 buts en championnat lors de cet exercice 2022-2023, l’attaquant chilien fait partie des trois meilleurs buteurs de plus de 33 ans dans les cinq "grands" championnats européens.

Comme le révèle La Provence dans son édition du jour, l’ancien joueur d’Arsenal ou encore de Barcelone se positionne (avec 12 buts) juste derrière Robert Lewandowski (15) et Lionel Messi (13). Deux noms très prestigieux, qui mettent encore plus en valeur la performance XXL d’« El Niño Maravilla ». Alors que le doute plane sur une possible prolongation ou non avec l’OM la saison prochaine, il est certain que les supporters marseillais seraient ravis de conserver le droitier d’un mètre 69.

