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Coupe du Monde 2026 : l’arbitre de la finale est connu

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Coupe du Monde @Maxppp
Espagne Argentine
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Les deux dernières affiches de la Coupe du Monde 2026 sont connues. Et les arbitres choisis par la FIFA aussi. Pour la grande finale du 19 juillet prochain entre l’Argentine et l’Espagne, l’instance dirigeante du football mondial a nommé un Slovène. Il s’agit de Slavko Vincic. Il sera assisté par Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic.

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Cette saison, Vincic a arbitré neuf matches de Ligue des Champions dont le 1/8e retour Chelsea-PSG et le 1/4 retour Bayern Munich-Real Madrid. C’est aussi lui qui était au sifflet de la demi-finale aller de l’an dernier entre Arsenal et le PSG. Et en Coupe du Monde, les Argentins se souviennent bien de lui puisque c’est le Slovène qui était au sifflet en 2022, quand l’Arabie saoudite entraînée par Hervé Renard avait créé la surprise au Qatar en battant l’Albiceleste (2-1).

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