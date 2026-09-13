Ligue 1 : mené 2-0, Lens accroche Le Mans au terme d’un très beau match

Du jaune et du rouge à perte de vue. Ce duel entre Le Mans et Lens ce dimanche sentait bon la Ligue 1 des années 2000, et difficile de ne pas avoir en tête ce match de légende entre les deux clubs en demi-finale de Coupe de la Ligue en 2008 (victoire 5-4 de Lens). L’entraîneur manceau, Patrick Videira, avait raconté ne pas avoir pu échapper aux rappels sur ce match cette semaine au club. On n’a pas pu l’oublier non plus dans l’Artois, mais Dino Toppmöller avait d’autres préoccupations, à commencer par le court délai de repos entre le déplacement à Prague jeudi, et celui dans la Sarthe ce week-end.

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Trois jours après l’exploit réalisé par son équipe (3-2), le coach allemand reconduisait pourtant 7 titulaires : Robin Risser, Kyllian Antonio, Matthieu Udol, Michal Skoras, Andrija Bulatovic, Abdallah Sima et son capitaine Florian Thauvin. L’évènement de cette rencontre restait toutefois la titularisation de Jonathan Gradit, de retour sur les terrains après 390 jours d’absence en raison d’une fracture du tibia péroné. Mais à peine avait-il eu le temps de retrouver ses repères que le défenseur de 33 ans était sollicité. Sûrs de leurs forces, les Manceaux mettaient la défense lensoise en difficulté en exploitant la largeur. La première situation du match intervenait à la suite d’un débordement de Calodat, mais Gueye ne cadrait pas sa tête (19e).

Lens a encore montré du caractère, Les Manceaux ont encore montré leur personnalité

Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but lensois, et Jonathan Gradit jouait les pompiers de service en sauvant un centre d’Adil Bourabaa (21e). C’était ensuite au tour de Robin Risser de s’employer pour détourner une frappe puissante de Lucas Calodat (29e). Les Manceaux, pénalisés par leur manque de réalisme en ce début de saison, ne loupaient cette fois pas leur chance. Le bluffant Adil Bourabaa était à l’origine puis à la conclusion du but mnanceau après un premier arrêt de Risser devant Mafouta. L’Algérien de 20 ans, qui évoluait encore à Beauvais en 4e division française en janvier, inscrivait son 2e but en L1. Il enfilait ensuite le costume de passeur en délivrant un centre téléguidé pour Lucas Calodat (44e, 2-0).

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Sonnés mais solidaires comme jeudi lorsqu’ils avaient été menés à deux reprises avant de l’emporter, les Lensois allaient réduire l’écart juste avant la pause grâce à un but de la tête d’Abdallah Sima, sur un centre déposé par Florian Thauvin (45+1e, 2-1). Un but qui sonnait comme le réveil artésien. Les Sang et Or refrappaient dès le retour des vestiaires grâce à l’entrant Franjo Ivanovic (51e, 2-2). Le héros de Prague, Mezian Mesloub, jetait quelques frissons dans la défense mancelle. Sidibé effectuait son retour après avoir purgé sa suspension, quand Todibo effectuait le sien sur les pelouses de Ligue 1 après une relégation avec West Ham. Les Manceaux avaient plusieurs situations en transition mais n’en faisaient pas bon usage, ou alors ils étaient contrariés par un Antonio salvateur. Thorgan Hazard touchait, lui, la barre sur coup-franc (79e) mais les deux équipes se quittaient finalement sur un match nul (2-2). Un résultat qui laissera sans doute un goût plus amer aux Sarthois, qui pourront regretter leurs 2,55 d’XG, quand Lens terminait à 1,23. Les Artésiens sont 9es, les hommes de Patrick Videira 13es.