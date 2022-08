Barça : Xavi envoie un message fort à Gerard Piqué

Ce n'est un secret pour personne. Gerard Piqué (35 ans) n'est plus le joueur qu'il était autrefois, et cela se ressent sur le terrain lorsqu'il évolue avec le FC Barcelone. Xavi, son ancien partenaire devenu son entraîneur chez les Blaugranas, en est bien conscient. Le coach espagnol a décidé de laisser le défenseur central sur le banc lors des deux premières journées de Liga cette saison, lui préférant Eric Garcia, Andreas Christensen et Ronald Araujo.

En conférence de presse ce samedi, avant la réception du Real Valladolid ce dimanche (19h30, 3ème journée de Liga), Xavi Hernandez a envoyé un message très clair à Gerard Piqué. « J'ai parlé avec Piqué avant les vacances, je lui ai dit qu'il y aurait beaucoup de concurrence et que ce ne serait pas facile pour lui. Mais nous n'avons joué que deux matchs et aucune évaluation ne peut être faite. Il peut nous aider dans un autre rôle et à la fin tout dépendra de lui. » Avec l'arrivée de Jules Kounde, le temps de jeu du champion du monde 2010 devrait être encore plus réduit.