HAC-PSG : malgré la victoire, Luis Enrique n’est pas totalement satisfait

Interrogé au micro du diffuseur après la courte victoire du PSG face au Havre (0-1), Luis Enrique était forcément heureux de voir son équipe prendre ses distances en tête du classement. Aperçu agacé durant cette rencontre, l’Espagnol a toutefois regretté le manque de précision de ses troupes. « Ce soir, ça a été difficile, car je pense que le résultat représente clairement ce qu’il s’est passé, on a mérité cette victoire, on a raté beaucoup de choses, un penalty, mais le résultat représente ce qu’on a mérité. Pour marquer plus de buts, il faut être précis. C’est la vie d’un entraîneur de souffrir, on a souffert aussi la saison dernière, on méritait plus ce soir, on voudrait que les joueurs retrouvent leur confiance, mais ce n’est pas facile », a tout d’abord lancé l’intéressé.

Et d’ajouter : « ce que je peux dire de cette équipe dans la manière de défendre et d’attaquer, ce n’est pas une question d’attitude, c’est incroyable ça depuis le premier jour, il faut juste être plus précis. C’est la partie clé de la saison, il faut gagner la L1, aller loin en Ligue des Champions, c’est l’objectif », a avoué le technicien parisien avant de se réjouir du report de la rencontre contre Nantes qui permettra aux Parisiens de préparer au mieux la double confrontation face à Chelsea.