PL : Leeds United renverse Leicester

Candidat aux premières places en Premier League, Leicester City recevait Leeds United pour le compte de la 21e journée de Premier League. Un match idéalement débuté par les Foxes qui ont ouvert le score via un magnifique une-deux entre Harvey Barnes et James Maddison. Le premier cité ne laissait aucune chance à Illan Meslier (13e). Pourtant Leeds United revenait dans la foulée grâce à Stuart Dallas (15e). Ayoze Perez redonnait l'avantage à Leicester avant que son but soit refusé pour un hors-jeu (21e) et Mateusz Klich connaissait pareille fortune pour Leeds (32e).

Finalement tout s'est joué en seconde période avec Patrick Bamford qui a conclu idéalement un bon travail de Raphinha (70e). L'ancien joueur de Chelsea s'est ensuite mué en passeur pour Jack Harrison (84e). Avec cette victoire 3-1, Leeds United conforte sa douzième place et recolle au peloton de haut de tableau. Leicester craque et reste à cinq points du leader Manchester City.

Le classement de la Premier League