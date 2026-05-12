Real Madrid : Florentino Perez règle ses comptes et détruit une partie de la presse espagnole

Ce mardi, le Real Madrid avait lâché une véritable bombe en annonçant une conférence de presse extraordinaire de son président, Florentino Perez. Alors que le club traverse une période de crise interne, avec de nombreux incidents entre certains joueurs, des critiques autour de Kylian Mbappé et une situation sportive dramatique avec aucun titre glané cette saison, le président merengue était très attendu pour cette prise de parole. Des changements majeurs ? La nomination de José Mourinho ou encore sa démission ? Rien de tout cela.

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Au contraire, Florentino Perez a livré une longue prise de parole pour démentir les rumeurs. «Je regrette de vous informer que je ne démissionnerai pas. J’ai demandé à la commission électorale d’engager le processus des élections du conseil d’administration, pour lesquelles ce conseil se présentera. Je me présente aux élections car certains groupes ont tenté de prendre le contrôle du club et prétendent que le Real Madrid est en plein chaos», a-t-il lâché, avant de régler ses comptes avec plusieurs médias. «ABC prétend que j’ai dit être très fatiguée avant la réunion du conseil d’administration. Eh bien, merci beaucoup. Je ne connais pas ce monsieur», a-t-il ajouté, en lisant le tweet sur son téléphone.

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Florentino Perez démonte les rumeurs contre le Real Madrid

Le président madrilène a ensuite été plus loin en assurant être victime d’une «situation absurde contre le Real Madrid et contre moi. On ne gagne pas toujours, mais on ne l’accepte pas. Ils profitent de la situation pour m’attaquer. Où est Florentino ? Je ne fais pas de commentaires. Certains disent que je suis malade, que j’ai un cancer en phase terminale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’inquiètent pour moi. Je suis toujours président du club et de mon entreprise, qui réalise un chiffre d’affaires de 50 milliards par an».

«C’est le club le plus titré de l’histoire. Le club le plus valorisé selon Forbes. Pourquoi les journalistes critiquent le club le plus prestigieux et le plus populaire au monde ? C’est un atout pour tous. J’ai honte de le dire, mais j’ai été élu meilleur président de l’histoire. Nous avons l’effectif le plus cher. Nous avons tout», a-t-il ajouté. Pendant plus de 40 minutes, le président de la Casa Blanca a enchaîné les invectives contre la presse, en se défendant et en assurant vouloir rester fort face aux critiques. Et quid du sportif ? «Je ne vais pas parler de l’entraîneur, ni des joueurs. Je suis ici pour rendre le patrimoine du Real Madrid à ses membres. On est en train de le leur retirer», a terminé le président merengue, refusant ainsi toute autre question.