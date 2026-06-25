Coupe du Monde 2026 : le Brésil corrige l’Ecosse et termine en tête, le Maroc renverse Haïti et valide sa deuxième place

Il fallait finir le travail pour le Brésil. Malgré un début de tournoi convaincant, la Seleção n’était pas encore assurée de terminer en tête de sa poule et devait impérativement s’imposer face à l’Écosse tout en surveillant le résultat du Maroc contre Haïti. L’autre attraction de la soirée se nommait Neymar. Remis de ses pépins physiques, la star brésilienne effectuait enfin son retour dans le groupe mais débutait sur le banc. En face, l’Écosse abordait cette rencontre avec un double objectif : décrocher au moins un point pour sécuriser sa qualification ou, à défaut, éviter une lourde défaite afin de conserver ses chances parmi les meilleurs troisièmes. Finalement, la logique a été respectée dans un Hard Rock Stadium largement dominé par les Sud-Américains.

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Rapidement devant grâce à un Vinicius Jr inspiré, auteur d’un doublé avant la pause (7e, 45e+3) et qui a profité des grossières erreurs de la défense écossaise, le Brésil a parfaitement maîtrisé son sujet et a inscrit un troisième but par Matheus Cunha qui continue de prendre dela confiance. Les Brésiliens aurait même pu alourdir l’addition sans plusieurs interventions décisives d’Angus Gunn. Les hommes de Carlo Ancelotti ont largement dominé les débats, se procurant de nombreuses occasions face à une sélection écossaise trop limitée. Battue 3-0, la Tartan Army devra désormais attendre les autres résultats pour savoir si elle verra la phase finale. De son côté, le Brésil a fait le travail et peut désormais regarder vers la suite de la compétition avec confiance, porté par un Vinicius Jr en grande forme et avec surtout le grand retour de Neymar qui aura joué une dizaine de minutes dans ce match.

Le Maroc se fait peur mais assure

Le Maroc avait une mission bien précise au moment d’affronter Haïti pour cette dernière journée du groupe C : gagner et le faire avec la plus large marge possible afin d’espérer chiper la première place au Brésil. Pour l’occasion, Mohamed Ouahbi avait décidé de faire tourner en laissant plusieurs cadres sur le banc au coup d’envoi, parmi lesquels Noussair Mazraoui, Issa Diop, Azzedine Ounahi ou encore Ayyoub Bouaddi. Un choix qui s’est ressenti sur le terrain. Moins tranchants, moins concentrés et globalement moins rigoureux que lors de leurs précédentes sorties, les Lions de l’Atlas ont longtemps été bousculés par une sélection haïtienne particulièrement décomplexée. Les Grenadiers ont même créé la surprise en ouvrant le score avant de reprendre l’avantage plus tard dans la rencontre grâce à un véritable missile signé Wilson Isidor.

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Mais comme souvent depuis le début de la compétition, le Maroc a pu compter sur ses individualités pour éviter une mauvaise surprise. Achraf Hakimi a d’abord permis aux siens de revenir dans le match avant qu’Ismael Saibari ne remette les deux équipes à égalité. Avec cette nouvelle réalisation, le futur joueur du Bayern Munich porte son total à trois buts en trois matches, une performance inédite pour un joueur africain dans une Coupe du Monde. Malgré plusieurs situations gâchées et une prestation globalement moins aboutie qu’à l’accoutumée, les Lions de l’Atlas ont fini par trouver la faille en fin de rencontre grâce à Soufiane Rahimi, auteur du but de la victoire. L’attaquant d’Al-Ain a également délivré une passe décisive pour Gessime Yassine (4-2, 90e). Un succès anecdotique qui permet au Maroc de terminer la phase de groupes invaincu, même si les hommes de Mohamed Ouahbi peuvent nourrir quelques regrets après avoir laissé filer l’opportunité de terminer en tête de leur groupe.