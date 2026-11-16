La mère de Cristiano Ronaldo a adoré la défaite du Portugal face au Danemark

Cristiano Ronaldo a pris sa retraite internationale il y a quelques jours. Après une fin d’aventure internationale compliquée, la légende portugaise a tiré sa révérence sans hommage. Une fin qui est difficile à digérer pour certains proches. Visiblement touchée par la situation vécue par le quintuple Ballon d’Or, sa mère, Dolores Aveiro, a vivement critiqué le traitement qui lui a été réservé, estimant que l’hommage aurait dû lui être rendu en sa présence et non dans son dos.

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Dans une prise de parole vindicative, elle est même allée jusqu’à critiquer les anciens coéquipiers de l’attaquant d’Al-Nassr et a même célébré la défaite du Portugal contre le Danemark ce samedi (1-4) : «bien sûr que Ronaldo était triste. Ils l’ont trahi. Et moi aussi, je suis triste. Cette défaite contre le Danemark était amplement méritée. J’étais content. L’hommage aurait dû lui être rendu en sa présence, pas en son absence. Notre hommage aura lieu ici, au Sporting. Ici, on l’apprécie à sa juste valeur. Il n’a pas été respecté, pas même par ses coéquipiers. Ma relation avec Jorge Jesus est la même que la vôtre !»