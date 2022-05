Serie A : l'Inter renverse Empoli et met la pression sur l'AC Milan

Match d'ouverture de la 36e journée de Serie A : l'Inter, à deux points du leader rossonero avant la rencontre, recevait Empoli à Giuseppe Meazza pour tenter de mettre la pression sur son rival et prendre provisoirement le trône du championnat transalpin. Cela passait par une victoire face au promu azzurro, presque assuré de jouer dans l'élite la semaine prochaine avec ses 9 points d'avance sur le premier relégable Cagliari à trois journées de la fin. Concernant les compositions, Simone Inzaghi décidait de titulariser Joaquin Correa aux côtés de son compatriote Lautaro Martinez en attaque. De son côté, Aurelio Andreazzoli faisait confiance à un joueur prêté par son adversaire, Andrea Pinamonti, en compagnie de l'Albanais Nedim Bajrami devant, épaulés par Kristjan Asllani.

Dès le début de la rencontre, Empoli ouvrait le score par le biais de Pinamonti, face à son club formateur, sur un service de Szymon Zurkowski (0-1, 5e). Le milieu de terrain polonais croyait même doubler la mise cinq minutes plus tard, but finalement refusé par la VAR pour hors-jeu (10e). Finalement, Asllani marquait le but du break avant la demi-heure d'un superbe enchaînement dans la surface (0-2, 28e). Mais avant la pause, Simone Romagnoli trompait son propre gardien sur le centre de Federico Dimarco pour relancer les Intéristes (1-2, 40e). Derrière, Lautaro Martinez s'offrait un doublé entre la fin de la première période (2-2, 45e) et la seconde (3-2, 64e). Alexis Sanchez bouclait le succès de l'Inter dans la toute fin du temps additionnel (4-2, 90+4e), Avec ces trois points importants pris à domicile (4-2), les Lombards prennent la tête du classement avant le match de l'AC Milan, qui se déplace sur la pelouse de l'Hellas Vérone ce dimanche.