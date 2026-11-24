«Le défenseur de Chelsea risque de s’attirer les foudres du club et des supporters en prenant à la légère son penalty manqué contre Liverpool, lors d’une interview non autorisée accordée à un YouTubeur français.» Voilà le titre d’un article publié par The Times ce mardi, en référence à un passage d’une interview de Wesley Fofana par Zack Nani. Dans cet extrait, il revient sur son tir au but raté face à Liverpool en League Cup, en octobre dernier, qui a scellé l’élimination des Blues.

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« La défaite contre Liverpool a été difficile à encaisser, mais je suis vite passé à autre chose car cela fait partie du football. (…) J’ai assumé la responsabilité du penalty – je l’ai raté – et, bon, je savais que je n’étais pas un bon tireur de penalty de toute façon, vous savez [rires] ? (…) Ce n’est pas la première fois que je suis attaqué. Ce n’est pas grave, ça n’a aucune importance. Je m’en fiche complètement. Je sais qu’il y a un autre match dans trois jours. Dans trois jours, tu gagnes, et les gens oublient. Ils ont déjà oublié ton penalty. C’est le football. J’ai tiré, et j’ai raté. » Pas sûr qu’ils aient oublié au regard des quelques articles parus dans la presse anglaise, qui explique que Chelsea n’avait en outre pas validé cette interview.