FC Barcelone : Joan Laporta a choisi la première recrue de son nouveau mandat

Comme c’était prévu par les médias espagnols, Joan Laporta a remporté les élections du FC Barcelone haut la main. Le sulfureux avocat catalan est donc reparti pour cinq ans de mandat. Les socios ont donc fait le choix de la stabilité, et il n’y aura donc pas de changements majeurs au sein du club, puisque Deco continuera d’être le directeur sportif, tout comme Hansi Flick sera toujours l’entraîneur de l’équipe.

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En termes de mercato, on sait que l’été sera marqué par le dossier du numéro 9, puisque le club va devoir recruter un gros poisson pour remplacer Robert Lewandowski. Le nom de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) revient régulièrement. Mais avant de se lancer dans ce long feuilleton, le club tentera aussi d’enrôler d’autres joueurs, et des négociations sont aussi prévues pour Marcus Rashford, avec une option d’achat de 30 millions d’euros que les Blaugranas veulent négocier à la baisse avec Manchester United.

Prêt validé

Et ce n’est pas tout. Comme l’indique Sport, João Cancelo a convaincu tout le monde à Barcelone lors des dernières semaines, avec des prestations plus que convaincantes, ayant même pris la place d’Alejandro Baldé sur le côté gauche de la défense avant la blessure de l’Espagnol. Il affiche en plus une superbe entente avec de nombreux joueurs de l’équipe, dont Raphinha, son camarade de côté.

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Le FC Barcelone souhaite donc garder définitivement le joueur d’Al-Hilal, sous contrat jusqu’en 2027. Il y a une condition seulement : il faut que le joueur de 31 ans obtienne sa résiliation de contrat avec la formation saoudienne, quitte à faire une croix sur de jolis émoluments. Si le Lusitanien est prêt à tout pour rester en Catalogne, il faut qu’Al-Hilal le libère. Mais une chose est sûre, si ça ne tenait qu’au Barça et au principal concerné : Cancelo sera joueur du FC Barcelone la saison prochaine.