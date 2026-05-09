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Serie A

Serie A : Dušan Vlahović sauve la Juventus

Par Valentin Feuillette
1 min.
Dušan Vlahović @Maxppp
Lecce 0-1 Juventus

Au Stadio Via del Mare, la Juventus s’est imposée sur la plus petite des marges face à Lecce lors de cette 36e journée de Serie A. Les Turinois ont frappé dès les premières secondes de la rencontre grâce à Vlahović, parfaitement servi par Cambiaso après seulement une minute de jeu. Ce début idéal a permis aux hommes de Spalletti de prendre rapidement le contrôle du match face à une équipe de Lecce volontaire, mais en difficulté offensivement. À la pause, la Juventus conservait son avantage.

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En seconde période, les Bianconeri ont cru faire le break à plusieurs reprises, mais deux réalisations ont finalement été annulées par la VAR : d’abord un but de Vlahović à la 50e minute, puis une réalisation de Kalulu à la 61e. Malgré ces frustrations, la Juventus est restée solide défensivement et a parfaitement géré son avance jusqu’au coup de sifflet final. Lecce a tenté de pousser dans les dernières minutes sans parvenir à inquiéter sérieusement Di Gregorio, et la Vieille Dame est repartie avec une victoire précieuse à l’extérieur.

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