Chelsea réalise le gros coup João Félix !

La suite après cette publicité

Un diamant à polir. En 2019, João Félix, alors âgé de 19 ans, faisait craquer la planète football. Très bon sous le maillot de Benfica, le crack portugais avait finalement décidé de rejoindre l’Atlético de Madrid. Pour se l’offrir, les Colchoneros avaient cassé leur tirelire en déboursant 126 millions d’euros pour lui faire signer un contrat de sept ans. Un sacré coup de la part des Espagnols. Mais le natif de Viseu n’ira pas au bout de son bail au sein de la capitale espagnole. Capable du meilleur, il n’a pas toujours été régulier à Madrid.

Mais ces derniers mois, ce sont surtout ses relations avec Diego Simeone qui ont été un vrai problème pour l’international lusitanien. En froid avec El Cholo, João Félix, qui a eu moins de temps de jeu, a multiplié les gestes d’humeur. Puis, il a fini par réclamer son départ à sa direction. Réticente au départ, car elle avait misé gros sur lui, elle a finalement ouvert la porte suite à l’élimination en Coupe d’Europe. Mais pas à n’importe quel prix, puisque l’Atléti avait besoin de liquidités pour compenser les pertes liées à l’absence de compétition européenne.

À lire

L’Atlético de Madrid s’est mis d’accord avec un club anglais pour João Felix

Chelsea met la main sur João Félix

Rapidement, l’écurie ibérique a demandé entre 130 et 140 millions d’euros. Intéressés, le PSG, le Bayern Munich, Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea ont estimé que c’était trop cher. Puis, on a évoqué un prêt payant de 21 millions d’euros. Une option qui a séduit les Blues, qui sont passés à l’offensive et qui ont négocié. Rapidement, le joueur de 23 ans s’est entendu avec les Londoniens. Chelsea et l’Atlético de Madrid, qui ont souvent traité ensemble lors des mercatos, sont aussi tombés d’accord.

La suite après cette publicité

Et aujourd’hui, les Blues ont officialisé son arrivée sous la forme d’un prêt payant, de 11 millions d’euros selon A Bola. «L’attaquant portugais João Félix fera partie de l’équipe de Chelsea pour le reste de la saison, après être arrivé à Stamford Bridge en prêt de l’Atletico Madrid». Un nouveau départ pour João Félix, qui a prolongé à l’Atlético jusqu’en 2027 et qui va donc tenter de conquérir la Premier League et aider Graham Potter et Chelsea à revenir sur le devant de la scène.