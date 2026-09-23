Un club est déjà en pole position pour accueillir le prodige JJ Gabriel !

C’est un gros feuilleton qui vient de démarrer et qui risque de durer… Effectivement, JJ Gabriel, du haut de ses 15 ans seulement, souhaite changer de club dans les prochains mois. Et si l’avenir d’un adolescent anglais de 15 ans déchaîne les passions, c’est parce qu’il est tout simplement considéré comme le joueur britannique le plus prometteur, et qu’un départ serait un énorme coup dur pour Manchester United. « C’est comme si le Barça perdait Messi (à l’époque, NDLR) », est une phrase qui revient ainsi très souvent outre-Manche.

La suite après cette publicité

En attendant de voir si Gabriel pourra ne serait-ce qu’accomplir un dixième de ce qu’a fait la légende argentine, force est de constater que chez les clubs européens, on estime qu’il a le potentiel pour devenir un joueur en mesure de marquer le foot. C’est simple, tous les gros clubs européens sont dessus et souhaitent attirer le joueur qui ne signera pas de contrat pro avec les Mancuniens.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid mène la danse mais…

Le journal Sport dévoile plus d’informations à ce sujet et indique que l’avenir du joueur a de grandes chances de s’écrire en Espagne, destination privilégiée du joueur. Selon le média, pour l’instant, le Real Madrid est en pole position, dans la mesure où l’offre madrilène est un peu supérieure à celle du FC Barcelone. Florentino Pérez ne souhaite pas voir un nouvel espoir lui filer sous les yeux et est prêt à (presque) tout pour recruter Gabriel. En l’état actuel, c’est donc du côté de la capitale espagnole que devrait s’écrire l’avenir du joueur qui fêtera ses 16 ans dans deux semaines.

Seulement, le Barça ne compte pas se laisser faire et son directeur sportif, Deco, s’est déjà réuni avec l’agent Ali Barat pour essayer d’attirer l’espoir en Catalogne. Le champion d’Espagne veut convaincre le clan Gabriel avec un projet qui lui permettrait de se faire une place en équipe première dans un avenir relativement proche, en plus d’un projet de jeu particulièrement séduisant pour les joueurs offensifs de son profil. Affaire à suivre…