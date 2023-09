Chelsea négocie un contrat de sponsoring à 70 M€ par an

Alors que le championnat d’Angleterre édition 2023-2024 a officiellement repris ses droits le 14 août dernier et Chelsea demeure sans sponsor maillot. Depuis la fin de sa collaboration avec "Three", le club londonien peine à trouver un successeur à l’entreprise de télécommunications. Cet été, les Blues ont approché plusieurs partenaires (Stake, Paramount +, Infinite Athlete) mais leurs tentatives se sont heurtées aux réticences de la Premier League.

Mais selon les dernières indiscrétions de The Athletic, Chelsea est sur le point de trouver preneur. En effet, le média britannique mentionne que les dirigeants de Chelsea ont entamé des négociations avec les représentants de Riyadh Air appartenant au Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, également propriétaire majoritaire de Newcastle. Chelsea envisage la signature un contrat pluriannuel dont le montant avoisinerait les 60 M£ par an (soit un peu moins de 70 M€) avec la compagnie aérienne saoudienne pour que celle-ci figure sur les maillots des équipes masculines et féminines. À noter que la direction londonienne négocie en parallèle avec Kaiyun Sports, partenaire de Nottingham Forest en Premier League.