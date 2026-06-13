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Coupe du Monde

CdM 2026 : Donald Trump a appelé Pochettino

Par Tom Courel
1 min.
Donald Trump et Gianni Infantino @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde 2026 a débuté il y a deux jours, les États-Unis, dirigés par Mauricio Pochettino, ont parfaitement entamé leur tournoi. La nuit dernière, les co-hôtes ont écrasé le Paraguay (4-1) à Los Angeles lors de leur match d’ouverture du groupe D. Et ce succès est d’ailleurs intervenu juste après un appel du président Donald Trump à Pochettino, comme l’indique Movistar + Deportes.

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L’homme politique a contacté le sélectionneur pour lui faire passer plusieurs messages. « Bon, je t’appelais juste pour te dire que tu es un type fantastique, un entraîneur fantastique et que je suis au courant de tout ton succès et de la qualité de tes joueurs. Je pense que tu as une grande opportunité d’aller jusqu’en finale. Donc, je voulais te souhaiter bonne chance », a insisté Trump. Des compliments qui ne passent pas inaperçus après son premier duel face aux Sud-Américains.

Pub. le - MAJ le
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