OM : « on est dans la m*rde », estime un ancien joueur du club

À trois journées de la fin du championnat, l’OM avance sur un fil. Désormais sixièmes de Ligue 1 après une série de résultats inquiétants, les Marseillais voient la qualification européenne sérieusement menacée, dans un contexte de fortes tensions internes. Dans un entretien accordé à Ouest-France, Pascal Olmeta n’a d’ailleurs pas mâché ses mots sur la situation actuelle du club phocéen. « Là, on est dans la m.rde », a lâché l’ancien gardien marseillais, visiblement très inquiet de l’état du vestiaire olympien. Pour lui, les fissures sont présentes depuis plusieurs semaines : « ça fait longtemps que c’est fissuré. On essaye de mettre des bases, mais on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. »

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L’ancien portier estime surtout que l’autorité d’Habib Beye est aujourd’hui réellement fragilisée, notamment après plusieurs tensions apparues publiquement ces dernières semaines. « Certains ne l’écoutent plus. Il n’y a plus de crédibilité. Quand l’élastique est cassé, tu ne le refais pas », a-t-il ajouté. Une analyse partagée en partie par Brandão, également interrogé par Ouest-France, même si l’ancien attaquant brésilien s’est montré plus mesuré : « l’autorité vient de la cohérence, de la clarté et de la crédibilité. Les joueurs suivent quand ils sentent une direction forte et juste. » En tout cas, les joueurs devront réagir dès aujourd’hui face à Nantes.