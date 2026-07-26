Neom : Marcin Bulka va signer à Al Hilal

Selon nos informations, Marcin Bulka se rapproche très sérieusement d’Al-Hilal. Les discussions ont connu une nette accélération ces dernières heures et le gardien international polonais, auteur de plusieurs saisons convaincantes, apparaît désormais tout proche de rejoindre le club saoudien. Les différentes parties avancent dans la bonne direction et un accord semble de plus en plus probable si les derniers détails sont réglés dans les prochains jours.

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À 26 ans, le portier formé à Chelsea s’apprête peut-être à relever un nouveau défi après son passage réussi à l’OGC Nice, où il s’est imposé comme l’un des gardiens les plus performants de Ligue 1, et une saison remplie à NEOM. Al-Hilal poursuit ainsi son recrutement ambitieux afin de renforcer un effectif déjà riche en stars internationales. Sauf retournement de situation, Marcin Bulka devrait donc poursuivre sa carrière en Saudi Pro League.