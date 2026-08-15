Rennes : Estéban Lepaul est reparti sur des bases phénoménales

Devenu la saison dernière le premier joueur du Stade Rennais à terminer meilleur buteur d’une saison de Ligue 1 depuis Alexander Frei en 2005 (21 buts, comme Terrier en 2022), Estéban Lepaul est reparti sur des bases affamées en cette pré-saison. L’attaquant de 26 ans, récompensé au mois de juin par une prolongation de contrat jusqu’en 2030, porte son total à six réalisations en cinq rencontres.

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Buteur face à Guingamp (3-1) et Bruges (2-1), triple buteur face à Galatasaray qu’il avait écœuré dans les grandes largeurs (3-3), le natif d’Auxerre a conclu sa préparation par un nouveau but sur penalty ce samedi face à Sunderland (défaite 2-1 de Rennes). Une façon de justifier aussi son nouveau statut, lui qui a intégré le top 3 des plus gros salaires du club suite à sa revalorisation.

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Paris au menu pour la première journée

Au regard de sa saison dernière, le joueur formé à l’OL aux côtés des Amine Gouiri, Geogres Mikautadze ou Willem Geubbels aurait pourtant pu prétendre aller voir plus haut dès cet été. Nous vous révélions en mai des intérêts de Naples ou encore de l’Atlético de Madrid, mais Lepaul avait bien en tête l’idée de confirmer une saison de plus à Rennes, avec qui il découvrira la Coupe d’Europe cette saison (Rennes est qualifié pour la Ligue Europa).

« Mon avenir sera rennais. Il y a des objectifs qui, j’espère, seront réalisés. Je pense que la prochaine étape pour moi, c’est de réaliser une saison complète avec un club qui joue l’Europe, donc ça coche parfaitement. Je pense qu’il faut confirmer une saison européenne pour valider », confiait-il au mois de mai. Cela commencera dès dimanche prochain avec en guise de mise en bouche le Paris Saint-Germain.