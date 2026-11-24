Ne pas revivre le même cauchemar. En déplacement du côté de Leipzig, le RC Lens était encore traumatisé par la déroute subie à domicile il y a trois semaines contre Côme (9-1). Depuis les choses ont changé sur le papier. Yannick Cahuzac a été remercié et remplacé par Didier Digard à la trêve, lequel a dirigé son premier match le week-end dernier (1-1 contre Toulouse à Bollaert). Les têtes sont en revanche toujours malades et avant ce déplacement en Allemagne pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, on craignait plus une nouvelle déconvenue qu’on espérait un exploit qui aurait maintenu un petit espoir de qualification. Les premières minutes ont rapidement confirmé les mauvais pressentiments.

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Malgré le retour de Ganiou dans le onze de départ, les Sang et Or ont vécu une entame terrible qui les a plombés tout le match. Et c’est bien connu, les emmerdes, ça vole en escadrille. Le coup-franc tiré par Raum fut largement dévié par Todibo et trompait Risser pris à contre-pied (1-0, 6e). Il y avait déjà eu deux frayeurs mais les Lensois préféraient mourir avec leurs idées, quitte à s’enfoncer dans la nasse. La passe de Todibo pour Risser n’était déjà pas fameuse, celle de Baidoo fut fatale. Nusa intercepta et s’en alla battre un Risser, décidément impuissant, d’un tir enroulé (2-0, 9e). La domination des hommes de Martin Demichelis ne faiblissait pas avec déjà 8 tirs tentés après un gros quart d’heure.

Lens peut regretter sa première période

Néanmoins, à l’inverse de l’humiliante expérience de Côme, Lens parvenait à stopper l’hémorragie, tout en étant complètement dominé dans le jeu, à l’image d’un Sotoca en grande difficulté. Il y a tout de même eu cette accélération de Sima (21e), qui lui aussi faisait son retour dans la composition de départ après deux mois de blessure. La tête de Sotoca ne trouvait pas le cadre non plus (24e). Au retour des vestiaires, Risser sortait la tentative de Nusa en angle fermé (49e) et permettait de maintenir son équipe dans le match. Il a bien fait car les Lensois montraient un bien meilleur visage en ce début de seconde période, plus incisifs avec cette tentative de Thauvin (52e), plus agressifs avec ce pressing d’Udol (54e), plus hauts sur le terrain aussi et des lignes resserrées qui permettaient de récupérer le ballon dans le camp adverse.

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Udol récompensait finalement ce temps fort après ce débordement d’Abdulhamid (2-1, 58e). Le visage des Sang et Or était complètement transformé. Sima pensait même avoir égalisé, seulement Sotoca était finalement signalé hors-jeu sur cette tête à bout portant (62e). Kadile, Mesloub et Skoras donnaient une énergie supplémentaire depuis le banc, alors que les Allemands commençaient à s’agacer. Il en fallait encore plus pour égaliser. Kadile manquait son contrôle sur ce bon centre d’Udol (75e), puis sa tête sur le coup-franc suivant (76e). L’enroulé du gauche de Mesloub échouait au pied du poteau après ce très bon raid de Skoras (78e). Lens poussait tant qu’il le pouvait, sans jamais réussi à revenir au score. Pire encore, après une belle parade de Risser sur cette tête de Nkunku (83e), Nusa convertissait le dernier contre sur un service du Français (3-1, 90e+3). Cette nouvelle défaite éloigne un peu plus le 33e du classement de la qualification.

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L’homme du match : Nusa (7,5) : quelle première période ! Souvent évoqué pour palier à la terrible blessure de Doué au PSG, le Norvégien a constamment mis Ganiou sous pression, avec une capacité à faire des différences qui a rapidement tourné au supplice pour la défense lensoise. Son but à la 9e minute, même largement facilité par une erreur adverse, vient récompenser une entame de match étincelante (2-0). Celui qui avait déjà brillé cet été avec la Norvège a été un véritable poison pour la défense du RC Lens, à l’image de son superbe tir puissant à la 49e. L’ailier a traversé une seconde période bien plus discrète, sans retrouver l’influence affichée avant la pause. Il a toutefois surgi au meilleur moment, à la 90e+4, pour profiter du cadeau de Christopher Nkunku et inscrire le but du 3-1. Des réalisations qui portent son total à 9 buts cette saison.

RB Leipzig

- Vandevoordt (5) : une première période particulièrement tranquille pour le portier belge, qui n’a jamais réellement été sollicité. Il a tout de même affiché une vraie sérénité dans la relance, même sous pression, à l’image de sa sortie propre à la 32e minute face au pressing lensois. Il aura fallu attendre la 56e minute pour le voir solliciter ses gants, mais difficile de parler d’un véritable arrêt tant la tête de Sotoca, sans puissance ni conviction, lui a facilité la tâche. Mais quelques minutes plus tard, il a cette fois dû s’incliner sur la réduction du score. Pris à bout portant par Udol, il a été crucifié sans avoir la moindre chance d’intervenir (2-1, 58e).

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- Raum (6) : malgré son absence des plans de Klopp en sélection, l’Allemand a rappelé qu’il restait un élément majeur de Leipzig. Son coup-franc, avec une part de réussite, a permis aux siens de prendre les commandes dès la 6e minute. Son apport offensif a été indéniable, mais ses lacunes défensives ont aussi sauté aux yeux : Thauvin l’a pris de vitesse à plusieurs reprises, et le danger aurait pu être bien plus grand à la 26e pour le capitaine. Malgré quelques limites dans le repli, il a su rester sérieux. Son apport offensif a toutefois largement compensé ces petites fragilités et lui a permis de signer une prestation plutôt convaincante.

- Estève (5) : appelé à remplacer Lukeba, blessé, le Français de 24 ans n’a pas semblé souffrir de la comparaison. Face à une attaque lensoise particulièrement discrète dans le premier acte, il a surtout affiché de la solidité et de la tranquillité. Une première période sérieuse, sans fausse note. Néanmoins, Estève a connu une entame de second acte bien plus délicate, au moment où Leipzig a commencé à perdre le contrôle de la rencontre. Sa responsabilité aurait même pu être engagée sur le deuxième but lensois, finalement refusé pour hors-jeu à la 61e minute. Une baisse de régime à souligner malgré tout. Il a été remplacé par Nicolas Seiwald à la 68e.

- Orbán (6) : à 34 ans, le Hongrois continue de s’imposer comme un titulaire incontournable dans cette défense allemande. Aligné à droite de la charnière, il a immédiatement imposé son autorité dans les duels. Son intervention devant Sima à bout portant, à la 21e minute, vaut presque autant qu’un but. Orbán a parfaitement tenu la baraque dans une seconde période pourtant plus compliquée pour Leipzig. Jamais pris à défaut individuellement, il a surtout régné dans les airs et dégagé une vraie autorité.

- Baku (5,5) : l’un des joueurs les plus influents de Leipzig en première mi-temps. Le latéral droit, quasiment ailier ce soir, n’a pas choisi entre défendre et attaquer, multipliant les initiatives dans les deux registres. Sa projection à la 18e minute aurait même pu lui permettre de participer à la fête, sans une intervention de Risser. Une activité précieuse. Davantage sollicité défensivement après la pause, Baku n’a jamais perdu pied face à Mesloub et a globalement répondu présent dans son couloir.

- El Aynaoui (6,5) : prêté par l’AS Roma, l’international marocain a parfaitement tenu son rôle dans le double pivot. Jamais véritablement perturbé par le pressing lensois, il a eu le temps de voir le jeu et d’organiser les premières relances. Une première période maîtrisée, qui a illustré la domination de Leipzig dans l’entrejeu. Ensuite, il a pu gérer son match avec une grande sérénité, à l’image de sa sortie de balle à la 54e minute, où il a parfaitement résisté au faible pressing des Lensois. Une tranquillité presque déconcertante.

- Reitz (6) : arrivé cet été en provenance du Borussia Mönchengladbach, le milieu de 24 ans est en train de justifier sa place dans le onze du RBL. Son travail à la récupération a fait beaucoup de bien aux siens, avec une capacité à anticiper les déplacements adverses et à couper les transmissions. Saud Abdelhamid en a encore fait les frais à la 29e minute. Un premier acte particulièrement convaincant. Mais Reitz a été particulièrement malheureux sur la réduction du score : le centre lensois lui est passé entre les jambes avant de revenir dans les pieds d’Udol, qui n’avait plus qu’à conclure. Il a été remplacé par Ezechiel Banzuzi à la 64e, qui a commis une faute bête à la 74e.

- Baumgartner (4,5) : préféré à Nkunku pour occuper le poste de numéro 10, l’Autrichien a participé à la maîtrise collective de Leipzig sans parvenir à y ajouter sa touche personnelle. Avec 17 buts la saison passée, on pouvait attendre davantage de danger de sa part. Intéréssant malgré tout pour poser le pied sur le cuir, Baumgartner est resté en retrait par rapport à l’influence de ses partenaires. Il a été logiquement remplacé par Christopher Nkunku à la 64e. L’ancien du PSG a réalisé une entrée remarquée, à l’image de sa tête géniale à la 82e, mais surtout avec sa passe décisive parfaite pour Nusa (3-1, 90e+4).

- Nusa (7,5) : lire ci-dessus.

- Gruda (6) : la révélation de Bundesliga a confirmé qu’il avait de quoi faire des dégâts sur son côté droit. Udol a vécu une première période particulièrement compliquée face à sa vivacité et à sa qualité technique. Tout n’a cependant pas été parfait : l’Allemand a parfois voulu aller trop vite, à l’image de son action de la 35e minute, où il a éliminé son adversaire avant de précipiter sa passe. Mais son impact sur le couloir n’a fait aucun doute. Il a même eu l’occasion de prolonger sa bonne première période dès la reprise (47e), mais a gâché une offrande. Il a été remplacé par Rômulo à la 64e, qui n’a rien apporté de plus que Gruda.

- Gomis (6,5) : pour sa toute première titularisation en Ligue des Champions, le Français a montré qu’il avait les jambes pour exister à ce niveau. Ses appels ont constamment animé le front de l’attaque, même si la finition n’a pas suivi. Sa qualité technique a aussi été intéressante, avec un contrôle orienté remarquable à la 33e minute, à l’origine d’une occasion allemande. Sa mobilité et sa capacité à décrocher ont apporté une vraie solution à ses partenaires. Comme quasi tous ses coéquipiers, Gomis a été moins sollicité après la pause et a ainsi perdu de son influence. Une seconde période plus effacée, à l’image d’un Leipzig qui a moins maîtrisé les débats. Il a été remplacé par Andrija Maksimović à la 90e+2.

RC Lens

- Risser (6,5) : il a dû se demander, après 10 minutes de jeu, s’il allait encore vivre une humiliation. Heureusement, après deux buts encaissés sur lesquels il ne pouvait rien, le portier français a su se montrer décisif, devant Nusa notamment en début de deuxième période ou sur une tête de Nkunku en fin de rencontre, et refréner par moment son envie de jeu court en dégageant loin.

- Ganiou (5,5) : qu’il a souffert face à la vivacité de Nusa, malgré l’aide d’Abdulhamid sur le côté droit. Abondamment pressé, il a trop joué avec le feu sur certaines relances et était souvent en retard dans les duels. Averti en première période pour un tirage de maillot sur Gomis. Il a été malgré tout le meilleur relanceur des 3 axiaux et s’est lâché au fil des minutes, pour s’offrir quelques montées tranchantes.

- Baidoo (2) : il a vécu le naufrage face à Côme, et il a pensé que le cauchemar recommençait. Mais quelle mouche l’a piqué pour tenter une telle relance à la 9e minute de jeu, alors qu’il était mis sous pression par le pressing adverse ? Résultat, il a rendu le ballon à Nusa, qui n’en demandait pas tant, pour offrir le 2e but à Leipzig. Mentalement très touché, il n’a jamais cherché à s’imposer physiquement face au fuyant Gomis, toujours sur le reculoir. Enfin libéré dans le dernier quart d’heure où on l’a vu sortir de sa zone pour aller chercher plus haut.

- Todibo (4) : il est malheureux sur le premier but en détournant le coup-franc de Raum dans ses propres filets. On continue de se demander où est le Todibo qui pouvait prétendre à l’équipe de France. Lourd, parfois pataud dans les relances, il en est même venu à célébrer un tacle réussi, à 0-2, pour concéder un corner. Mieux en deuxième période, comme l’ensemble de ses partenaires.

- Abdulhamid (4,5) : en grande difficulté en première période, alors que Nusa et Gomis venaient semer la zizanie dans sa zone. L’arbitre a été clément avec lui alors qu’il a rudement taclé le premier nommé à deux reprises. Beaucoup mieux après la pause, avec plus de liberté pour attaquer, prendre son couloir, à l’image de son centre décisif pour Udol. Remplacé par Skoras (73e), qui a lui été averti pour une charge sur Nkunku et qui est coupable de la perte de balle qui amène le 3e but allemand.

- Titraoui (5) : avec sa qualité technique, il a essayé de surnager au plus fort du pressing adverse mais a trop rendu de ballons, pris dans la tenaille allemande. Mais quand Lens a enfin réussi à poser le pied sur le ballon, il s’est mis en évidence, avec la volonté d’aller de l’avant, une bonne connexion avec Thauvin.

- Haidara (4) : invisible ou presque en première période. L’ancien joueur du RB Leipzig a sombré face à son ancienne équipe, sans le moindre impact à la récupération ou à l’orientation. Heureusement, le club allemand a ralenti le rythme peu avant la pause, et il a enfin pu poser le pied sur le ballon. Remplacé par Bulatovic (85e).

- Udol (6) : lui le combattant a été totalement éteint en première période, pris par les crochets courts de Gruda. Il n’a pas réussi à prendre la mesure de l’international allemand, mais tout a changé après la pause. Enfin plus proche de son adversaire, il l’a même poussé à un geste d’agacement qui lui a valu jaune. Surtout, il a réduit la marque en reprenant un centre de son alter-ego du côté droit, Abdulhamid. Il a par contre trop tergiversé sur un contre qu’il avait rondement mené en tardant à centrer.

- Sotoca (3) : première titularisation de la saison en Ligue des Champions pour le joueur de 36 ans… qui a fait son âge face à la jeunesse de Leipzig. Début de match très compliqué, dominé dans les duels et trop imprécis techniquement pour échapper au pressing adverse. Il n’a pas lâché, quitte à écraser quelques pieds adverses au passage. Une tête non cadrée en première, et plusieurs pertes de balle qui ont empêché ses partenaires de respirer. Remplacé par Mesloub (65e), auteur d’une entrée pleine de peps, comme il en a l’habitude. Il n’a pas trouvé le cadre après une belle action collective.

- Thauvin (6) : lui aussi a pris le bouillon au cours de la première demi-heure, rendant même les ballons trop facilement sur des erreurs techniques. Mais peu à peu, il a émergé, pour endosser son costume de leader. Des prises de balle plus tranchantes, plus d’espace, et plus d’inspiration pour le capitaine lensois, à l’origine du seul but de son équipe. Il aurait pu faire mieux sur un bon ballon de contre sur lequel il a choisi la frappe. Encore une fois l’élément le plus dangereux de son équipe.

- Sima (3) : que de mauvais choix pour le Sénégalais, de retour en Ligue des Champions, après deux mois d’absence. Bien sûr, il était esseulé, et n’a pas eu beaucoup de ballons faciles à négocier, mais il s’est fait manger par Estève dans les duels, s’est souvent trompé entre temporisation et accélération. Et surtout, il a mal négocié le seul bon ballon de la première période en ne servant pas Thauvin. Remplacé par Kadile (65e), jamais très clair avec le ballon, entre contrôles incertains et conduites de balle suspectes.