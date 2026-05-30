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Officiel Serie A

Monza valide son retour en Serie A

Par Allan Brevi
1 min.
Tomás Palacios @Maxppp
Monza 0-2 Catanzaro

Monza a validé son retour en Serie A malgré une défaite face à Catanzaro (0-2), grâce à son avance acquise lors du match aller et un meilleur classement sur l’ensemble de la saison. Dans un stade plein à craquer, les hommes de Bianco ont résisté jusqu’au bout, portés par une gestion globale de la double confrontation qui leur permet de retrouver l’élite un an après leur relégation. De leur côté, les Calabrais ont tout tenté pour renverser la situation, poussés par une belle réaction d’orgueil, sans réussir à combler le retard accumulé.

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La rencontre a pourtant été longtemps indécise, avec un Catanzaro entreprenant et dangereux à plusieurs reprises, notamment autour d’Iemmello, bien contenu par la défense lombarde. Monza a fini par faire la différence sur coups de pied arrêtés, avec l’ouverture du score de Fellipe Jack, symbole d’une équipe efficace dans les moments clés. Malgré la réaction des visiteurs en seconde période et plusieurs situations chaudes, les Biancorossi ont tenu leur avantage sur l’ensemble des deux matchs pour décrocher une montée méritée en Serie A.

Pub. le - MAJ le
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