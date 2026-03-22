Tarik Sektioui quitte le Maroc et devient le sélectionneur d’Oman
Après Walid Regragui, un autre grand nom quitte le Maroc. En effet, la Fédération marocaine de football vient d’annoncer le départ de Tarik Sektioui, à compter de ce dimanche 22 mars. Le technicien de 48 ans avait notamment guidé l’équipe du Maroc vers la victoire finale à l’occasion de la dernière Coupe Arabe, le 18 décembre dernier, ainsi que l’équipe olympique vers la 3e place lors des JO 2024 à Paris.
« La Fédération royale marocaine de football annonce la séparation à l’amiable avec M. Tarek Sektioui, après une période durant laquelle il a supervisé les sélections nationales (équipe olympique, équipe locale et équipe réserve). La Fédération royale marocaine de football adresse ses sincères remerciements et sa reconnaissance à M. Tarek Sektioui pour les efforts fournis et les résultats obtenus durant son mandat, tout en lui souhaitant pleine réussite dans la suite de sa carrière professionnelle », a communiqué la Fédération marocaine. C’est désormais du côté de la sélection omanaise que le natif de Fès va poursuivre sa carrière, puisqu’il vient d’être nommé sélectionneur d’Oman.
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