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Tarik Sektioui quitte le Maroc et devient le sélectionneur d’Oman

Par Kevin Massampu
1 min.
Tarik Sektioui @Maxppp

Après Walid Regragui, un autre grand nom quitte le Maroc. En effet, la Fédération marocaine de football vient d’annoncer le départ de Tarik Sektioui, à compter de ce dimanche 22 mars. Le technicien de 48 ans avait notamment guidé l’équipe du Maroc vers la victoire finale à l’occasion de la dernière Coupe Arabe, le 18 décembre dernier, ainsi que l’équipe olympique vers la 3e place lors des JO 2024 à Paris.

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« La Fédération royale marocaine de football annonce la séparation à l’amiable avec M. Tarek Sektioui, après une période durant laquelle il a supervisé les sélections nationales (équipe olympique, équipe locale et équipe réserve). La Fédération royale marocaine de football adresse ses sincères remerciements et sa reconnaissance à M. Tarek Sektioui pour les efforts fournis et les résultats obtenus durant son mandat, tout en lui souhaitant pleine réussite dans la suite de sa carrière professionnelle », a communiqué la Fédération marocaine. C’est désormais du côté de la sélection omanaise que le natif de Fès va poursuivre sa carrière, puisqu’il vient d’être nommé sélectionneur d’Oman.

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