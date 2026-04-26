Menu Rechercher
Commenter 41
Ligue 1

Nice : Elye Wahi exfiltré après le nul contre l’OM

Par Aurélien Macedo
Elye Wahi à Nice @Maxppp
Marseille 1-1 Nice

Ce dimanche, l’OGC Nice a arraché un précieux match nul contre l’Olympique de Marseille (1-1). Menés, les Aiglons ont égalisé sur penalty en fin de partie sur une Panenka d’Elye Wahi à la 88e minute. Ancien Marseillais, l’attaquant international ivoirien avait disputé six mois avec les Phocéens lors de la saison 2024/2025.

La suite après cette publicité

Et son retour au Stade Orange Vélodrome n’a pas été de tout repos. En effet, après son but et le coup de sifflet final, le joueur formé à Montpellier a été exfiltré du terrain pour sa sécurité en compagnie du banc niçois.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Elye Wahi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Elye Wahi Elye Wahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier