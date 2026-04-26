Nice : Elye Wahi exfiltré après le nul contre l’OM

Ce dimanche, l’OGC Nice a arraché un précieux match nul contre l’Olympique de Marseille (1-1). Menés, les Aiglons ont égalisé sur penalty en fin de partie sur une Panenka d’Elye Wahi à la 88e minute. Ancien Marseillais, l’attaquant international ivoirien avait disputé six mois avec les Phocéens lors de la saison 2024/2025.

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Et son retour au Stade Orange Vélodrome n’a pas été de tout repos. En effet, après son but et le coup de sifflet final, le joueur formé à Montpellier a été exfiltré du terrain pour sa sécurité en compagnie du banc niçois.