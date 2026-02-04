Coupe de France : l’OL remercie Endrick, Nice renversant contre Montpellier

Après la qualification de l’OM aux dépens du Stade Rennais hier, les 8es de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce mercredi avec la possibilité pour l’OL de rejoindre son rival olympien. Le tirage a été clément avec la réception de Laval au Groupama Stadium. Paulo Fonseca se permettait même de faire un peu tourner en titularisant Hateboer, Karabec, Abner, Merah ou encore la nouvelle recrue Nartey. Ce collectif manquait de vécu et ça se ressentait assez vite avec cette domination stérile. C’est même le 17e de Ligue 2 qui se procurait la première situation de Camara bien repoussée par Descamps (10e), puis une seconde, toujours de la part de l’attaquant (29e). Avant la pause, ce fut au tour d’Ouaneh de se montrer menaçant (38e).

On ne reconnaissait pas beaucoup les Gones. Comme face au PAOK, ils éprouvaient beaucoup de difficultés à contourner ce bloc bas. Seul Merah semblait à son avantage. Sa frappe du droit a même trouvé le poteau (33e). Il en fallait plus face à des Lavallois qui jouaient crânement leur chance à l’image de ce nouvel arrêt de Descamps (66e). Le gardien devait partager le titre d’homme du match avec Endrick, auteur d’un match discret jusqu’à ce coup de canon sous la barre sur une demi-occasion (80e). Sa blessure à la cuisse n’a semblé être qu’une alerte puisqu’il était bien sur le terrain sur ce dernier contre transformé par Moreira (90e+4), non sans un nouvel arrêt entre temps de Descamps, décidément dans un grand soir.

Nice miraculé face à Montpellier

On prend maintenant la direction de Nice, qui recevait Montpellier pour être rapidement mené au score avec ce débordement côté droit conclu par le but contre son camp d’Oppong, sous la menace de Mincarelli (3e). Le Gym s’est rapidement mis la tête à l’endroit avec ces deux coups-francs de Bernardeau (13e, 26e). Les jeunes Niçois choisis par Puel devaient faire plus pour revenir. Les entrées de Wahi et Clauss à la pause ont fait du bien mais c’est bien Alexandre Mendy qui offrait le but du break au MHSC (68e). Dans la foulée, Boudache marquait (72e) son premier but chez les pros (pour son 2e match) et relançait une fin de match folle. Après un arrêt de Diouf (84e), Antoine Mendy égalisait (89e) et Diop offrait une victoire inespérée aux Aiglons au bout du temps additionnel (90e+8).

Autre duel entre équipes de Ligue 1. Sous une pluie battante, Lorient recevait le Paris FC, tombeur au tour précédent du PSG. Longtemps cette confrontation n’a pas offert grand-chose. Les conditions étaient compliquées, notamment pour la recrue Coppola, pas vraiment à son avantage (44e). Ca s’est réveillé sur la seconde période et l’ouverture du score signée Cadiou, sur un mauvais dégagement de Coppola (54e). L’entrée de Ciro Immobile, transfert star de l’hiver, n’a pas permis de renverser la situation, malgré cette très belle opportunité, déviée par le bout des doigts de Kamara (73e). Le but contre son camp de Mbow sur ce centre de Pagis a mis fin au suspense (82e) et offrait la qualification aux Merlus.

Enfin dans ce dernier 8e de finale du soir, Toulouse accueillait Amiens avec un statut de favori à assumer. Dominateurs dans le jeu, les Violets ont su se montrer patients jusqu’à ce joli numéro de Gboho conclu d’un enroulé du droit (39e). Ils ont des occasions pour prendre le large mais entre la maladresse, une baisse d’intensité, et les arrêts d’Alexis Sauvage, ils n’étaient pas à l’abri d’un retour adverse. Il a bien failli avoir lieu avec ce contre où Mckenzie jugeait mal le ballon, ce qu’exploitait parfaitement Averlant (88e). Sauf que malgré l’absence de VAR, l’égalisation a finalement été refusée. Coup de chaud pour le TFC, qui sera bien au rendez-vous des quarts de finale.

Les résultats des matchs de 20h30 :

Toulouse 1 - 0 Amiens : Gboho (39e)

Nice 3 - 2 Montpellier : Boudache (72e), Mendy (89e), Diop (90e+8) ; Oppong (csc 3e), Mendy (68e)

OL 2 - 0 Laval : Endrick (55e), Moreira (90e+4)

Lorient 2 - 0 Paris FC : Cadiou (54e), Mbow (csc 83e)