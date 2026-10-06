Portugal : Cristiano Ronaldo ne reviendra en sélection qu’à une condition

« Tout est ouvert. Cris doit décider de sa vie, cela ne dépend pas de moi. C’était un malentendu et, à mon avis, c’est facile à résoudre. Je ne suis pas triste, c’est lui qui décide. » À l’issue de la victoire contre la Norvège (2-1), le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a conclu une trêve internationale particulièrement agitée en laissant la porte ouverte à un retour de Cristiano Ronaldo. Seulement voilà : selon le journaliste de CNN Portugal, Rui Santos, l’attaquant de 41 ans ne rejouera pour la Seleção qu’à une seule condition.

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« Je peux vous dire que Cristiano Ronaldo a été très déçu par ces déclarations. Il aurait fait savoir qu’il ne reviendra pas en sélection tant que Jorge Jesus en sera à la tête », a expliqué le journaliste. « Le point fondamental, c’est qu’il estime que ces prises de parole ne sont pas innocentes. Il ne fait plus confiance au sélectionneur et pointe du doigt ses contradictions : d’un côté, il exprime le désir de le faire revenir pour disputer la Ligue des Nations, mais de l’autre, il affirme qu’il n’a pas à s’excuser et que c’est lui qui fait l’équipe. » Le feuilleton autour de la star portugaise est encore très loin d’avoir livré son dernier chapitre.