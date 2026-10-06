Menu Rechercher
Commenter 55
UEFA Nations League

Portugal : Cristiano Ronaldo ne reviendra en sélection qu’à une condition

Par Matthieu Margueritte
1 min.

« Tout est ouvert. Cris doit décider de sa vie, cela ne dépend pas de moi. C’était un malentendu et, à mon avis, c’est facile à résoudre. Je ne suis pas triste, c’est lui qui décide. » À l’issue de la victoire contre la Norvège (2-1), le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a conclu une trêve internationale particulièrement agitée en laissant la porte ouverte à un retour de Cristiano Ronaldo. Seulement voilà : selon le journaliste de CNN Portugal, Rui Santos, l’attaquant de 41 ans ne rejouera pour la Seleção qu’à une seule condition.

La suite après cette publicité

« Je peux vous dire que Cristiano Ronaldo a été très déçu par ces déclarations. Il aurait fait savoir qu’il ne reviendra pas en sélection tant que Jorge Jesus en sera à la tête », a expliqué le journaliste. « Le point fondamental, c’est qu’il estime que ces prises de parole ne sont pas innocentes. Il ne fait plus confiance au sélectionneur et pointe du doigt ses contradictions : d’un côté, il exprime le désir de le faire revenir pour disputer la Ligue des Nations, mais de l’autre, il affirme qu’il n’a pas à s’excuser et que c’est lui qui fait l’équipe. » Le feuilleton autour de la star portugaise est encore très loin d’avoir livré son dernier chapitre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (55)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Portugal
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Portugal Flag Portugal
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier