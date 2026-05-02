LdC (F) : l’OL arrache sa qualification pour la finale !

L’OL Lyonnes retrouve la finale de la Ligue des Champions. Battues 2-1 à l’aller sur la pelouse d’Arsenal, les Lyonnaises ont réussi à inverser la tendance en s’imposant 3-1 au Groupama Stadium et éliminent les tenantes du titre. Elles affronteront le Barça ou le Bayern, qui se joueront demain.

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Wendie Renard sur penalty (22e) et Diani (36e) ont mis leur équipe sur de bons rails mais à l’approche du dernier quart d’heure de jeu, Russo (75e) a bien cru envoyer tout le monde en prolongation. C’était sans compter sur le but de Brand (86e), offrant la qualification aux Fenottes pour cette première finale depuis 2024.