Le LOSC et l'ASSE ont flashé sur Nasser Djiga

Très performant lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20, Nasser Djiga (18 ans) s'est encore distingué ce jeudi, en quarts de finale, face à l'Ouganda. Le défenseur central du Burkina Faso n'a pas pu éviter l'élimination des siens aux tirs au but mais a réalisé une prestation impériale durant 120 minutes. Salué par les observateurs, le pensionnaire du Vitesse FC a également tapé dans l'œil des recruteurs.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Lille et l'AS Saint-Étienne font partie des clubs de Ligue 1 à avoir particulièrement apprécié les performances du jeune homme pendant le tournoi. Ailleurs en Europe, les appels se multiplient, venant d'Espagne, de Belgique, de Suisse et d'ailleurs. On risque de très vite entendre parler de l'Étalon sur le Vieux continent.