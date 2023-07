Anne Hidalgo tacle le PSG pour Kylian Mbappé

La situation de Kylian Mbappé affole la planète foot.. mais pas que ! L’attaquant parisien est tombé en disgrâce auprès de sa direction après avoir décliné une offre de prolongation d’une année alors que son bail court actuellement jusqu’en 2024. Conséquence, le Parisien est poussé vers la sortie et ceci malgré son intention de rester la saison prochaine. Le comportement des dirigeants parisiens interroge dans l’Hexagone et a suscité dernièrement l’intérêt d’Anne Hidalgo. Sur les antennes de BFM TV, la maire de Paris ne comprend pas la position du board parisien et estime que le champion de France a plutôt intérêt à conserver la vedette parisienne.

« Je ne comprends pas du tout à quoi joue le PSG, ils ont le meilleur joueur du monde. Ils sont prêts à ne pas le faire jouer, j’avoue que je ne comprends rien. Mais évidemment que Kylian est un joueur extraordinaire, j’aimerais le garder à Paris, je crois que c’était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible à Paris, donc la question c’est plutôt "à quoi joue le PSG" », a déclaré Anne Hidalgo.

