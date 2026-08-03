FIFA : Emmanuel Macron est intervenu contre Gianni Infantino

Alors que Gianni Infantino traverse une période de fortes turbulences après l’abandon de son projet d’ouvrir les droits commerciaux de la Coupe du Monde à des investisseurs privés, Emmanuel Macron s’est, lui aussi, invité dans le dossier. Selon L’Équipe, le Président de la République a directement échangé avec le patron de la FIFA pour lui faire part de son opposition à cette réforme, qui a suscité une vive contestation au sein des instances du football mondial.

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Le chef de l’État a également affiché son soutien à la position défendue par l’UEFA et son président Aleksander Čeferin, tout en échangeant avec le patron de la CAF, Patrice Motsepe. « Il y a une mobilisation du Président de la République. De la même façon qu’il s’était clairement opposé au projet de Super Ligue européenne, qui remettait notamment en cause les principes de solidarité et de mérite sportif », a confié un proche du gouvernement au quotidien sportif.