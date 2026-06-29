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PSG : la Juventus sort du silence sur Randal Kolo Muani

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Cet après-midi, nous vous avons annoncé en exclusivité que le Paris Saint-Germain et la Juventus étaient sur le point de trouver un accord pour le transfert de Randal Kolo Muani. Ce soir, le nouveau patron de la Vieille Dame, Giovanni Carnevali, a évoqué ce dossier devant la presse italienne.

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«Kolo est une possibilité, car on en parle depuis longtemps. Vous savez très bien qu’il y a eu des difficultés par le passé et que, par conséquent, nous sommes en train de renouer les liens avec le PSG, et nous menons certaines discussions, mais celles-ci doivent se faire à des conditions justes et acceptables. Ensuite, nous devrons conclure car, comme vous le savez, conclure ces négociations n’est jamais facile. Une chose est sûre : nous avons les idées claires, nous savons ce que nous voulons faire et où nous voulons aller», a-t-il confié dans des propos relayés par Sky Italie.

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