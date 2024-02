Bayern Munich : Uli Hoeneß vole au secours de Thomas Tuchel

Une humiliation incroyable pour le Bayern Munich. Balayé 3-0 par le Bayer Leverkusen, le Rekordmeister a craqué contre un adversaire qui a livré un récital. Alors que le coach des Bavarois Thomas Tuchel est tancé, le président du Bayern Munich Uli Hoeneß a tenu à le soutenir dans un entretien pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il y a notamment expliqué que Thomas Tuchel connaissait la pression qu’il avait en rejoignant le Bayern Munich et que même s’il n’était pas fan de ses sorties médiatiques, il a su trouver un terrain d’entente avec sa direction pour avancer ensemble.

La suite après cette publicité

«Je pense qu’il a regardé le club de très près au préalable et qu’il savait ce que cela signifiait au niveau des attentes. Au début, il a parfois montré son mécontentement mais je pense qu’entre-temps, à mesure qu’il connaissait mieux le FC Bayern, il s’est acclimaté. Il est tout à fait d’accord avec la façon dont nous travaillons ensemble ici. Nous, et je le sais, notre entraîneur aussi, nous voulons simplement offrir à nos fans un divertissement encore meilleur et plus régulier» a-t-il ainsi déclaré.