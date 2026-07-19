Quand Donald Trump reçoit la Coupe du Monde en plein match

C’est l’épilogue de cette Coupe du Monde 2026. Après plus d’un mois de compétition, la grande finale entre l’Argentine et l’Espagne va livrer son verdict. Et alors qu’aucun but n’est encore à recenser, une autre image fait parler en ce début de match. En tout début de rencontre, le trophée a été directement présenté à Donald Trump en tribunes, en plein cœur du match et loin de tout protocole officiel.

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📸 - DONALD TRUMP WITH THE WORLD CUP TROPHY AND INFANTINO! pic.twitter.com/dkaYlIw6Oq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026

Installé à ce moment-là aux côtés de son épouse et du président de la FIFA, Gianni Infantino, le président américain a pu observer la coupe de près dans une ambiance décontractée, en plein milieu de l’effervescence du début de match. Cette présentation informelle a mis en lumière la complicité évidente entre Donald Trump et le patron de la FIFA.