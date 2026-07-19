Menu Rechercher
Commenter 11
Coupe du Monde

Quand Donald Trump reçoit la Coupe du Monde en plein match

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Donald Trump et Gianni Infantino @Maxppp
Espagne 0-0 Argentine
winamax
1 2.45 N 2.10 2 4.10 bonus 100€

C’est l’épilogue de cette Coupe du Monde 2026. Après plus d’un mois de compétition, la grande finale entre l’Argentine et l’Espagne va livrer son verdict. Et alors qu’aucun but n’est encore à recenser, une autre image fait parler en ce début de match. En tout début de rencontre, le trophée a été directement présenté à Donald Trump en tribunes, en plein cœur du match et loin de tout protocole officiel.

La suite après cette publicité

Installé à ce moment-là aux côtés de son épouse et du président de la FIFA, Gianni Infantino, le président américain a pu observer la coupe de près dans une ambiance décontractée, en plein milieu de l’effervescence du début de match. Cette présentation informelle a mis en lumière la complicité évidente entre Donald Trump et le patron de la FIFA.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Argentine

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Argentine Flag Argentine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier