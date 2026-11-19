Dans la nuit de mercredi à jeudi à minuit, les joueurs de jeux vidéo ont pu enfin lancer le jeu GTA VI. Phénomène culturel attendu depuis 13 ans et la sortie du précédent opus, le titre édité par Rockstar Games déchaîne les passions et les joueurs de football sont également concernés.

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D’après l’AFP, cette attente a provoqué une effervescence incroyable sur les réseaux sociaux. Ainsi, plus de 2,6 millions de messages concernant Grand Theft Auto VI ont été recensés. À titre de comparaison, c’est un chiffre supérieur au lancement de la Coupe du Monde de football 2026, le 11 juin dernier.