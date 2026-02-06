Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Naples : Kevin de Bruyne a appelé Raheem Sterling

Par Tom Courel
1 min.
Kevin De Bruyne sous les couleurs du Napoli @Maxppp

Raheem Sterling semble prêt à relancer sa carrière, et pas grâce à n’importe qui. En effet, l’ailier anglais de 31 ans, qui a quitté Chelsea la semaine dernière après une résiliation de contrat par accord commun, cherche désormais un nouveau défi en Europe. Selon les dernières informations de The Sun, des discussions seraient en cours avec Naples, l’actuel troisième de Serie A. Dans la lignée de ce processus, Sterling espère retrouver son ancien coéquipier de Manchester City, Kevin de Bruyne (34 ans), pour relancer sa carrière en Italie. Les deux joueurs ont fait leurs débuts ensemble en 2015 et ont partagé sept saisons avant que Sterling ne parte pour Londres en 2022. L’ancien joueur de Premier League serait même prêt à revoir ses exigences salariales et privilégier un projet adapté à sa famille.

La suite après cette publicité

Cependant, la source indique que le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a rappelé la semaine dernière que les attentes financières élevées de Sterling pourraient compliquer un accord. L’été dernier, le club italien avait déjà tenté de le recruter en prêt, mais l’opération avait finalement échoué. Une nouvelle tentative pourrait donc être relancée cette saison, si des conditions plus flexibles sont acceptées. Sous la direction d’Enzo Maresca, il avait été mis de côté brusquement, à cause des exigences du club anglais (5e). En n’ayant disputé aucun match officiel depuis mai dernier, Sterling reste dans une véritable impasse…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Serie A
Chelsea
Man City
Naples
Raheem Sterling
Kevin De Bruyne

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Chelsea Logo Chelsea FC
Man City Logo Manchester City FC
Naples Logo SSC Naples
Raheem Sterling Raheem Sterling
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier