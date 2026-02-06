Naples : Kevin de Bruyne a appelé Raheem Sterling

Raheem Sterling semble prêt à relancer sa carrière, et pas grâce à n’importe qui. En effet, l’ailier anglais de 31 ans, qui a quitté Chelsea la semaine dernière après une résiliation de contrat par accord commun, cherche désormais un nouveau défi en Europe. Selon les dernières informations de The Sun, des discussions seraient en cours avec Naples, l’actuel troisième de Serie A. Dans la lignée de ce processus, Sterling espère retrouver son ancien coéquipier de Manchester City, Kevin de Bruyne (34 ans), pour relancer sa carrière en Italie. Les deux joueurs ont fait leurs débuts ensemble en 2015 et ont partagé sept saisons avant que Sterling ne parte pour Londres en 2022. L’ancien joueur de Premier League serait même prêt à revoir ses exigences salariales et privilégier un projet adapté à sa famille.

Cependant, la source indique que le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a rappelé la semaine dernière que les attentes financières élevées de Sterling pourraient compliquer un accord. L’été dernier, le club italien avait déjà tenté de le recruter en prêt, mais l’opération avait finalement échoué. Une nouvelle tentative pourrait donc être relancée cette saison, si des conditions plus flexibles sont acceptées. Sous la direction d’Enzo Maresca, il avait été mis de côté brusquement, à cause des exigences du club anglais (5e). En n’ayant disputé aucun match officiel depuis mai dernier, Sterling reste dans une véritable impasse…